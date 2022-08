Napake v e-sistemu: čakalna doba minus 1676 dni, nihče pa ne ve, kaj to pomeni

Naše zdravstvo še naprej hromijo čakalne dobe. Še vedno namreč ni jasno, koliko ljudi v resnici čaka na kontrolni, diagnostični pregled ali operacijo. Ob tem se vsi sprašujemo, kako je možno, da so čakalni seznami povsem irelevantni in zakaj jih sploh imamo. Na ministrstvu so namreč v analizi čakalnih dob ugotovili, da se denimo na kontrolni ortopedski pregled čaka minus 1676 dni, ob tem pa nihče ne ve, kaj to v resnici pomeni.

Minister Danijel Bešič Loredan je napovedal ukrepe, ki bi sistem izboljšali. A Mladi zdravniki opozarjajo, da bodo ti ukrepi le povečali nezadovoljstvo bolnikov in zdravnikov, prav tako ne bodo pripeljali do boljše oskrbe in hitrejšega zdravljenja. V zdravstveni zavarovalnici na drugi strani ukrepe pozdravljajo, a svarijo, da je čakalne dobe treba reševati sistemsko. Bešič Loredan se sprašuje, kako je mogoče, da v e-sistemu prihaja do toliko napak, kako je mogoče, da imajo posamezniki nekaj napotnic za isto storitev, in kako je mogoče, da imamo negativno vrednost pri kontrolnih pregledih.

icon-expand Danijel Bešič Loredan

V 21. stoletju sredi digitalizacije se ukvarjamo z nepredstavljivimi težavami, opozarja minister, a rezultati analize niso ravno presenečenje, pravi prva dama zdravstvene zavarovalnice. V uradu za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu, ki ga vodi Aleš Šabeder, naj bi tudi s premestitvijo določenih zdravstvenih inšpektorjev na urad skrbeli za nadzor in sankcioniranje kršiteljev čakalnih seznamov. Inšpektorji so sicer lani in letos pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti opravil 292 preverjanj ustreznosti vodenja čakalnih seznamov.

Lani so pri več kot polovici, letos pa pri 38 odstotkih ugotovili neskladnosti pri zagotavljanju resničnih in ažurnih podatkov o čakalni dobi za posamezno storitev in številne druge kršitve. Skupaj so tako izrekli 21 ureditvenih odločb, 202 upravni opozorili, štiri odločbe z izrekom opomina in 151 opozoril za storjen prekršek. Ugotovili so kar 53 % neskladnosti pri zagotavljanju resničnih in ažurnih podatkov o čakalni dobi za posamezno storitev. Poleg tega 37 % ni imelo povezanih vseh storitev iz lokalnega v centralni informacijski sistem. V 28 % podatki o uvrščenih pacientih na čakalni seznam za posamezno storitev niso bili povezani v centralni informacijski sistem. Ugotovili so tudi 26 % neskladnosti pri zagotavljanju okvirnih terminov namesto točno določenih terminov.

icon-expand Čakalnica FOTO: iStock