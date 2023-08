Na kontrolnih točkah gneča zaradi turistov, pohodnikov in gobarjev

Zaradi izjemno velikega odziva prostovoljcev na klice na pomoč do nadaljnjega velja omejitev dostopa do prizadetih območij, ki jo je ukazal poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan. Gre za kraje na Koroškem in v Zgornji Savinjski dolini. Prihode nadzorujejo na sedmih kontrolnih točkah, mimo katerih zaradi organizacije pomoči in varnosti spuščajo le prostovoljce z dovoljenji Civilne zaščite in sorodnike prizadetih. Na nekaterih točkah je nastajala gneča, vendar ne zaradi prostovoljcev, ampak naključnih turistov, pohodnikov in gobarjev, so sporočili s Policije.