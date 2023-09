Na Kopah novi sedežnici, obnovili bodo tudi Lukov dom in hotel

Na koroškem delu Pohorja, na Kopah, je projekt posodobitve žičniške infrastrukture in vlaganj v dodatno doživljajsko ponudbo v polnem teku. Dela potekajo po načrtih in bodo predvidoma zaključena do konca oktobra, je povedal direktor družbe Vabo Boštjan Paradiž.

Poleg novih štirisedežnic Kopnik in Pahernik projekt zajema tudi novo vlečnico Velika Kopa in izgradnjo doživljajskega parka na dveh hektarjih površin. Ureditev dela parka in novih kolesarskih poti so zaključili že junija, sicer pa urejajo še sprehajalno pot med drevesi z razgledno ploščadjo in visečim trampolinom, v okviru projekta pa so kupili tudi 50 novih koles. Od tega je 30 električnih za kolesarjenje po Pohorju, preostalih 20 jih namenjajo za kolesarski oz. bike park, je povedal Paradiž.