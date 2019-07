Na koprskem okrožnem sodišču odredili pripor za Sergeja Racmana

Kot so nam uradno potrdili na specializiranem državnem tožilstvu, je koprsko okrožno sodišče za znanega podjetnika Sergeja Racmana v zvezi s kaznivim dejanjem zlorabe prostitucije že pred dvema dnevoma odredilo pripor. Podrobnosti o tem sicer še preverjamo. Po naših neuradnih informacijah v pripor še ni prišel.

Spomnimo, policija je v začetku junija na območju Ljubljane izvedla več preiskovalnih dejanj. Okrožno sodišče v Kopru je namreč izdalo odredbo za hišne preiskave z namenom, da bi našli več dokazov, ki naj bi Racmana povezovali z afero Marina.

Konec januarja je več kot 150 preiskovalcev razkrinkalo dobro organizirano hudodelsko združbo, ki je v savna klubu Marina na Ajševici zlorabljala prostitucijo.Na seznamu osumljenih se je tedaj znašel tudi Racman.

Klub naj bi navidezno nudil prenočišča, masaže in wellness, v resnici pa naj bi se znotraj kluba dogajala prisiljena prostitucija, kar so policisti odkrili z več obiski pod krinko. Kakšno vlogo naj bi pri vsem tem imel Racman, ni povsem jasno. Neuradno naj bi skrbel za fiktivne posle, ki so v ozadju omogočili pravno podlago za odtekanje denarja iz kluba.

V priporu sta sicer že od konec januarja Dejan Šurbekin Jože Kojc, uradna lastnika kluba. Racman, Šurbek in Kojc so bili med drugim s svojimi podjetji vpleteni tudi v lastniško strukturo banke Lon. Oče Racmana pa je s priprtim Kojcem solastnik igralnice Astraea v Lipici na Krasu.