Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Na Koroškem izžrebana šestica

Ljubljana, 20. 07. 2026 07.26 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
M.S.
Loto listki

V žrebanju Lota je bila v nedeljo izžrebana že tretja šestica v letošnjem letu, tokrat v vrednosti 526.669,40 evra. Dobitno kombinacijo je srečnež vplačal na Ravnah na Koroškem.

Dobitni listek s kombinacijo 1, 2, 5, 6, 23 in 27 je bil vplačan na prodajnem mestu Trafika 3DVA na Koroški cesti 6.

Po plačilu 15-odstotnega davka v vrednosti 79.000,41 evra, ki ga bo prejela občina stalnega prebivališča dobitnika, bo tokratni dobitnik bogatejši za 447.668,99 evra. Denar lahko prevzame do 24. septembra.

Tretja šestica v letošnjem letu je bila izžrebana le tri tedne po prejšnji. Prva je bila vplačana maja v Slovenski Bistrici, druga pa konec junija v Kranju.

loto šestica loterija

Policija išče nevarnega osumljenca umora

24ur.com Izžrebana šestica v vrednosti skoraj 600.000 evrov
24ur.com Hrvaški milijonar: vplačal štiri evre, zadel pa milijon
24ur.com Izžreban milijonski dobitek 6 plus, srečnež je številke vplačal v Celju
24ur.com Dobitnik šestice bogatejši za 1,5 milijona evrov
24ur.com Slovenija ima novega lotomilijonarja, v žep bo pospravil kar pet milijonov evrov
24ur.com Novega slovenskega milijonarja tokrat ustvarila rekordna šestica
24ur.com Na silvestrovo izžrebana že druga šestica v tem tednu
Priporoča
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
kr en 123
20. 07. 2026 08.33
Ravno za lambota...
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Žena je nosila njunega otroka, on pa je pisal drugi
5 znakov, ki razkrivajo, ali je vaša vzgoja postala toksična
5 znakov, ki razkrivajo, ali je vaša vzgoja postala toksična
Komarji letos napadajo bolj kot običajno: kako zaščititi otroke pred piki?
Komarji letos napadajo bolj kot običajno: kako zaščititi otroke pred piki?
Libido po porodu: zakaj se spremeni in kako si pomagati?
Libido po porodu: zakaj se spremeni in kako si pomagati?
zadovoljna
Portal
Pri 65 letih brez botoksa – in videti bolje kot kadarkoli prej
Poročna obleka za 17 evrov: navdušila goste, ne da bi porabila bogastvo
Poročna obleka za 17 evrov: navdušila goste, ne da bi porabila bogastvo
Zaščitite lase pred klorom v bazenu in morsko soljo: dermatologi razkrivajo, česa nikoli ne počnejo
Zaščitite lase pred klorom v bazenu in morsko soljo: dermatologi razkrivajo, česa nikoli ne počnejo
9 znakov, da ste inteligentnejši, kot si mislite
9 znakov, da ste inteligentnejši, kot si mislite
vizita
Portal
Gastroenterologi razkrivajo vrstni red uživanja hrane za boljšo prebavo in daljši občutek sitosti
Kako učinkovito lajšati bolečine
Kako učinkovito lajšati bolečine
5 ključnih dejavnikov, ki lahko povečujejo tveganje za levkemijo
5 ključnih dejavnikov, ki lahko povečujejo tveganje za levkemijo
Pekoč občutek v želodcu ni vedno nedolžen: prepoznajte simptome razjede
Pekoč občutek v želodcu ni vedno nedolžen: prepoznajte simptome razjede
cekin
Portal
Kdo je v Sloveniji v boljšem položaju? Številke o pokojninah so presenetile
Zakaj imajo nekateri vedno denar, tudi ko nimajo visokih plač?
Zakaj imajo nekateri vedno denar, tudi ko nimajo visokih plač?
Generacija 50+ odkriva nov način življenja: denar porabijo zase, a hkrati ne pozabijo na varno starost
Generacija 50+ odkriva nov način življenja: denar porabijo zase, a hkrati ne pozabijo na varno starost
5 evrov na dan za boljše življenje? Presenetljivo veliko ljudi počne prav to
5 evrov na dan za boljše življenje? Presenetljivo veliko ljudi počne prav to
moskisvet
Portal
Najbolj priljubljen izmišljen moški na svetu
Slovenec, ki je osvojil srce legendarne Gine Lollobrigide
Slovenec, ki je osvojil srce legendarne Gine Lollobrigide
Ali je več denarja ključ do sreče?
Ali je več denarja ključ do sreče?
Bi živeli pod vodo? Od znanstvenih habitatov do luksuznih podvodnih vil
Bi živeli pod vodo? Od znanstvenih habitatov do luksuznih podvodnih vil
dominvrt
Portal
Rastlina bujno raste, a ne cveti? To so najpogostejše napake
Pozabite draga čistila: ta domača mešanica očisti skoraj vse površine
Pozabite draga čistila: ta domača mešanica očisti skoraj vse površine
Bi lotos lahko cvetel tudi na vašem vrtu?
Bi lotos lahko cvetel tudi na vašem vrtu?
Tako bo vaš oleander cvetel bujno kot ob morju
Tako bo vaš oleander cvetel bujno kot ob morju
okusno
Portal
Dve preprosti sestavini in nastanejo mafini, ki jih boste pekli znova in znova
Le ena posoda in manj kot pol ure do odličnega obroka
Le ena posoda in manj kot pol ure do odličnega obroka
Iz bučk pripravite nekaj, kar bo hitro izginilo z mize
Iz bučk pripravite nekaj, kar bo hitro izginilo z mize
Vse v en pekač: najboljše ideje za enostavna poletna kosila
Vse v en pekač: najboljše ideje za enostavna poletna kosila
voyo
Portal
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Dosje Jarak
Dosje Jarak
Postali bomo prvaki sveta
Postali bomo prvaki sveta
Otok ljubezni
Otok ljubezni
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1804