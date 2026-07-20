Na Koroškem izžrebana šestica

Dobitni listek s kombinacijo 1, 2, 5, 6, 23 in 27 je bil vplačan na prodajnem mestu Trafika 3DVA na Koroški cesti 6.
Po plačilu 15-odstotnega davka v vrednosti 79.000,41 evra, ki ga bo prejela občina stalnega prebivališča dobitnika, bo tokratni dobitnik bogatejši za 447.668,99 evra. Denar lahko prevzame do 24. septembra.
Tretja šestica v letošnjem letu je bila izžrebana le tri tedne po prejšnji. Prva je bila vplačana maja v Slovenski Bistrici, druga pa konec junija v Kranju.
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