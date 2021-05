Na Koroškem diši po potici: porabili 232 kilogramov orehov in 33 litrov ruma

Koroški medgeneracijski center, ki danes praznuje 7. obletnico delovanja, je želel rekord postavljati s "slovensko potico". A ker je bila ta nedavno zaščitena na ravni EU, zanjo pa je določeno, da je spečena v potičniku in je torej okrogla z luknjo v sredini, je doseganje dolžinskega rekorda s slovensko potico nekoliko težje.

Od Guinnessove knjige rekordov so nato dobili odobritev, da lahko kandidirajo s "potico" (angleško nut roll), pri čemer so v Londonu določili osnovne sestavine – to so moka, jajca, sladkor, mleko, kvas in nadev. Korošci so zaprosili še za nekaj dodatnih sestavin in za nadev izbrali orehe in rum.

Strokovna delavka v Koroškem medgeneracijskem centruDarja Krevzeljje povedala, da so najprej mislili, da bodo rekord šele postavljali, a so jim iz Guinnessa sporočili, da ta že obstaja. "Guinness nas je opozoril, da je trenutni rekord 350 metrov, tako da ga mi danes naskakujemo s 370 metri," je zjutraj povedala Krevzljeva.

"Mogoče se dela na prvi pogled ne zdi toliko. Ampak v ozadju je skritih 14 dni intenzivnih priprav. Sem spada veliko dokumentacije, da smo sploh lahko začeli postavljati pot, na kateri bo danes stala naša potica rekorderka," je v izjavi pretekle dni opisala Krevzljeva.

Za potico rekorderko so med drugim porabili 386 kilogramov moke, 43 kilogramov masla, 232 kilogramov orehov, 772 jajc, 348 litrov mleka in 33 litrov ruma.

Pri izvedbi dogodka so morali organizatorji upoštevati več pravil Guinnessove knjige rekordov, hkrati pa so že prej zagotavljali, da bo ulično dogajanje v skladu z omejitvenimi ukrepi ob epidemiji.