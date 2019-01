Zaradi sneženja, ki je zajelo večino države, se sneg že oprijema vozišča

Napovedana snežna pošiljka po državi povzroča nevšečnosti. Kot so zapisali na Prometno- informacijskem centru, se zaradi močnega sneženja na Koroškem, Gorenjskem in Severnoprimorskem območju, sneg že oprijemlje vozišča. Po podatkih Agencije za okolje Republike Slovenije (Arso) močno sneži v Slovenj Gradcu.

Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) bo na Gorenjskem in Koroškem zapadlo od pet do 20 centimetrov snega. V osrednji Sloveniji bo do 12. ure zapadlo od pet do 15 centimetrov snega, na vzhodu pa nekaj manj. Ob sneženju se bo ohladilo, a temperatura se po nižinah v času sneženja večinoma ne bo spustila pod ničlo.

Zimske razmere veljajo tudi na na prelazih Predel, Vršič, Korensko sedlo, Ljubelj in Jezersko, kjer je obvezna uporaba verig. Na cesti Slovenj Gradec–Velenje je prepovedan promet za tovorna vozila nad 7,5 tone. Na cesti Ajdovščina - Col - Črni Vrh je promet prepovedan za priklopnike in polpriklopnike. Zaprta je cesta Kranjska Gora - Vršič - Trenta, prelaz Vršič.

Čez dan bodo padavine slabele in postopno tudi ponehale. Najdlje se bodo zadržale nad jugovzhodno Slovenijo, kjer bo lahko rahlo snežilo še do večera, medtem ko se bo na severu države popoldne že delno zjasnilo. Temperature bodo od –1 do 3, na Primorskem okoli 6 stopinj Celzija.

Koliko snega bo zapadlo?

Tudi po zadnjih izračunih meteoroloških modelov bo največ snega zapadlo v pasu med zgornjo Gorenjsko, Notranjsko in Kočevsko, in sicer med 10 in 25 centimetrov. Po nižjih legah osrednje in jugovzhodne Slovenije pričakujemo od nekaj centimetrov do največ 10 centimetrov snega, medtem ko bodo nekatere nižine vzhodne Slovenije lahko ostale tudi kopne.