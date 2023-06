Nove obilne padavine in nove težave. Tokrat je bila na udaru Koroška, predvsem območje Vuzenice in Radelj ob Dravi. "Lilo je kot iz škafa," opisujejo domačini, dežja pa je bilo toliko, da so hudourniki v manj kot eni uri podivjali, meteorna voda je drla tudi s travnikov. Poplavilo je več cest, škoda je tudi na cestni infrastrukturi.