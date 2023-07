Na Koroškem orkanski veter podiral in ruval drevesa, v Pomurju klestila toča

Neurje z orkanskim vetrom je davi prizadelo celotno Koroško. Veliko dreves se je podrlo na ceste, električne vode, tudi na objekte in avtomobile. Po dosedanjih podatkih slovenjgraškega regijskega centra za obveščanje v ujmi ni bil nobeden poškodovan. Veter je med drugim odkril streho gospodarskega objekta na Muti in cerkev sv. Petra na Kronski gori. Že zgodaj zjutraj pa je del Pomurja zajelo neurje z močnim vetrom in točo, veter je odkrival strehe in podiral drevesa.

Zaradi podrtih dreves so bile zaprte nekatere lokalne in državne ceste, na več območjih je bila prekinjena dobava električne energije. Pristojne službe so na terenu že več ur in odstranjujejo posledice, je za STA dopoldne povedala vodja slovenjgraškega regijskega centra za obveščanje Nada Jeseničnik Krajnc. Pričakuje, da bodo tekom dneva dobili še več podatkov o posledicah ujme v regiji. Aktivirani so gasilci, delavci podjetja Voc Celje in komunalnih služb, elektro podjetja in druge službe ter prostovoljci, v občini Muta so aktivirali tudi štab civilne zaščite. Tam je med drugim orkanski veter podrl veliko drevja na območju industrijske cone, kjer že več ur poteka odstranjevanje velikih dreves, ki so se podrla na ceste. V industrijski coni je na gospodarskem objektu tudi odkrilo streho, odkrilo je tudi nekaj drugih streh na objektih, je povedala županja Občine Muta Angelca Mrak. Orkanski veter je veliko škode povzročil tudi v drugih delih občine, trenutno je zaprta tudi cesta na Sv. Primož. V občini Muta v petek pričakujejo študente delovne brigade, za katere imajo po besedah županje sicer že določena delovišča, pričakuje pa, da jim bodo pomagali tudi pri odstranjevanju posledic neurja. Zaprtih več cest Na Koroškem je bilo več ur zaprtih tudi nekaj državnih cest. Po zadnjih podatkih Prometno informacijskega centra za državne ceste je zaradi posledic neurja popolnoma zaprta še državna cesta Dravograd-Bukovje-Trbonje, medtem ko so na ostalih prej zaprtih cestah posledice ujme že odstranili.

Na območju Mestne občine Slovenj Gradec so sunki vetra podirali drevesa in odkrili nekaj streh ter poškodovali več objektov in vozil. Najhuje je bilo na območju Pameč, Trobelj, Rahtela, Gmajne, Raduš in Gradišča. Že od zgodnjih jutranjih ur so na delu sodelavci Komunale Slovenj Gradec. Pri odstranjevanju posledic neurja sodelujejo vsa gasilska društva v občini z operativnim štabom v gasilskem domu v Pamečah, na pomoč so jim priskočili tudi gasilci iz sosednje občine Mislinja ter slovenjgraški gozdarji z vso razpoložljivo opremo, so na svoji spletni strani zapisali pri slovenjgraški občini. Na Ravnah na Koroškem pa je med drugim močan veter izruval in podrl več dreves v Grajskem parku, zato z občine pozivajo ljudi, naj v park ne zahajajo, dokler pristojni ne odstranijo poškodovanega drevja in sporočijo, da je park varen za obiskovalce. Tudi v tej občini so gasilci javnega zavoda in člani prostovoljnih gasilskih društev, gozdarji ter zaposleni na JKP Ravne že od zgodnjih jutranjih ur na terenu, je objavila občina.

Orkanski veter je pihal tudi na območju občine Radlje ob Dravi. Tam je po poročanju spletnega Večera na Dobravi na območju taborniškega prostora, kjer je taborilo več tabornikov, veter podrl in polomil najmanj 15 dreves, med drugim so ta padla tudi na zunanje tuše in štiri avtomobile. Tabornike iz Cerknega, skupno jih je tam v šotorih spalo 50, so delno namestili v bližnji hiši, starejše otroke pa so radeljski gasilci odpeljali v gasilski dom in jih nato nastanili v radeljskem hostlu, je še poročal Večer. Neurje s točo in močnim vetrom več težav povzročilo tudi v Pomurju Gasilski regijski poveljnik Dušan Utroša je zjutraj novinarjem povedal, da gasilci posredujejo na 250 intervencijah. Do popoldneva je število intervencij naraslo na 330, sodelovalo je okoli 600 gasilcev. V občinah Gornja Radgona in Murska Sobota delujeta tudi občinska štaba civilne zaščite. Na območju Gornje Radgone gasilci, ki so na terenu od 4. ure, in ekipe komunalnih podjetij odpravljajo posledice jutranjega neurja, ki je povzročilo precejšnje razdejanje. O tem poročajo iz občin Apače, Gornja Radgona, Radenci, Ljutomer, Cankova, Tišina, Murska Sobota, Turnišče, Dobrovnik in Beltinci.

Med drugim je v Podgradu drevo padlo na hišo, v Gornji Radgoni na objekt, poplavljenih je bilo več cest, na Simoničevem bregu, Policah in v Hercegovščaku je veter odkrival strehe. Pri vrtcu v Gornji Radgoni je veter izruval nekaj velikih dreves, uničena so tudi igrala in del ograje. Več mladih dreves je polomil in izruval v radgonskem parku. "V štabu na osnovi medsosedske pomoči med občinami gasilske enote premikamo iz tistih občin, ki niso del bile deležne posledic neurja, da pomagajo v ogroženih občinah. V pripravljenosti je celotna pomurska gasilska regija, pomoč bodo dobili vsi. Morajo pa ljudje razumeti, da smo omejeni z resursi, a bo vsak deležen pomoči," je dejal gasilski poveljnik Utroša. Prebivalce prosi za potrpežljivost. Vsaj do torka zaprt vrtec v Cankovi V Cankovi, kjer je odneslo streho šole in vrtca, bo slednji zaprt vsaj do torka, je dejal župan Danilo Kacijan. "Moramo predvsem poskrbeti za varnost, ker v tem trenutku zadeva ni varna, ostrešje šole je več ali manj v celoti poškodovano, poškodovan je tudi del vrtca," je povedal. Verjame, da bo vrtec naslednji teden začel delovati, za šolo pa pričakuje, da jo bodo uredili do septembra. Župan Turnišča Borut Horvat je povedal, da je streha osnovne šole poletela po vseh ostalih strehah v Turnišču. "Tako da skoraj ni nepoškodovane strehe v Turnišču, da je ne bi popravljali domačini sami ali gasilci," je opisal. Po njegovih besedah je v Turnišču zelo hudo poškodovanih deset streh, nekaj je odkritih tudi v vasi Renkovci. Občinska svetnica v Turnišču Tina Hozjan Žižek pa je dejala, da je na južnem delu Turnišča neurje praktično uničilo vse poljščine.

Predsednik krajevne skupnosti Rakičan Matjaž Durič je ocenil, da je škoda zelo visoka, popisali pa so 12 stanovanjskih objektov, kjer streh praktično ni. Poškodovana sta tudi dom za starejše občane, na katerega je padel gradbeni žerjav, in vrtec Rakičan. Tamkajšnji park pa je neprehoden, saj je podrta večina dreves, nekatera so izruvana. "Ocenjujem, da je več kot polovica parka uničenega," je dejal Durič. Dvorec Rakičan pa k sreči ni utrpel velike škode.

