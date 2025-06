Na Koroškem pozivi k premišljeni rabi pitne vode

Ob močnem povečanju porabe pitne vode v zadnjem tednu je Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi, ki zagotavlja oskrbo s pitno vodo v občinah Radlje ob Dravi, Muta, Vuzenica, Podvelka in Ribnica na Pohorju, v ponedeljek obvestilo uporabnike, da se zaradi dolgotrajnega obdobja brez večjih padavin in upočasnjenega dotoka vode v vodne vire hidrološke razmere slabšajo.

To vpliva tudi na stabilnost zalog v vodovodnem sistemu, so zapisali na spletni strani. "Trenutno še ne prihaja do motenj v oskrbi s pitno vodo, vendar se lahko v prihodnjih tednih ob nadaljnji suši razmere poslabšajo," so opozorili pri komunalnem podjetju. Uporabnike zato prosijo, da pitno vodo uporabljajo premišljeno.

"Pitne vode ne uporabljate pri nenujnih opravilih, kot so zalivanje vrtov in zelenic, pranje vozil, mokro čiščenje dvorišč, fasad in drugih zunanjih površin, polnjenje bazenov in druge nestanovanjske rabe vode, kjer pitna voda ni nujno potrebna," so zapisali. Priporočilo velja do nadaljnjega oz. do izboljšanja vremenskih in hidroloških razmer.

Že pred dnevi je zaradi preobremenitve sistema podobno obvestilo objavila Komunala Slovenj Gradec, in sicer za uporabnike sistema Slovenj Gradec - Suhi Dol, ki s pitno vodo oskrbuje Slovenj Gradec, Podgorje, Šmartno, Turiško in Tomaško vas, Grajsko vas, Mislinjsko Dobravo, Pameče, Troblje in Legen.

"Pitna voda se lahko uporablja samo za osebne in gospodinjske namene ter za napajanje živine, ni je pa dovoljeno uporabljati za zalivanje vrtov, pranje avtomobilov in polnjenje hišnih bazenov. Omejitev porabe vode velja do preklica," so navedli pri Komunali Slovenj Gradec.

Komunala Dravograd pa je poziv k preudarni rabi vode prejšnji objavila za uporabnike, ki se s pitno vodo oskrbujejo iz vodovodnih sistemov Gorče - Libeliče in Dravograd - Črneče. Tudi v dravograjski komunali poudarjajo, da motenj v oskrbi z vodo še ni, a se lahko v prihodnjih tednih ob nadaljnji suši razmere poslabšajo.