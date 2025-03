Na Koroškem prvo rušenje po ujmi, v Braslovčah podpis za urejanje Savinje

Postopke in načrtovano rušenje prve stavbe po ujmi bodo pristojni danes dopoldne na Poljani pri Prevaljah tudi podrobneje predstavili.

Odstranitev objekta predstavlja zadnjo fazo v procesu za objekte, za katere je bila podana strokovna ocena, da se nahajajo na ogroženih območjih zaradi poplav, plazov ali erozije in obstaja nevarnost za življenje in zdravje ljudi. Ko bo objekt odstranjen, bo sledila sanacija območja, nato pa bo zemljišče predano direkciji za vode. Mnogi zdaj že nekdanji lastniki takšnih objektov so se večinoma odločili za izplačila odškodnin in si iščejo oz. so si poiskali nova bivališča.