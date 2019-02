Na Koroškem si že vrsto let pomagajo z upokojenimi zdravniki

Zdravstveni dom (ZD) Ravne na Koroškem, ki je največji na Koroškem, bi trenutno po podatkih direktorja Stanislava Pušnika potreboval dva ginekologa, enega radiologa, pet družinskih zdravnikov in tri pediatre.

Skupno ima sicer ZD Ravne na Koroškem 150 zaposlenih. Za področje otroško-šolskega dispanzerja in družinske medicine pokriva območje z okoli 27.000 prebivalci, za specialistične dejavnosti pa zajema območje okoli 35.000 prebivalcev.

Glede pediatrov je direktor pojasnil, da imajo tri pediatrinje na specializaciji, od tega bo ena specializacijo končala letos, preostali dve pa v letih 2021 in 2022. Vse tri se bodo zelo verjetno zaposlile v tem zdravstvenem domu in zapolnile potrebe po pediatrih, je ocenil Pušnik. Trenutno pomanjkanje pediatrov zapolnjujejo s pomočjo upokojene pediatrinje, hkrati to področje pokrivata dve družinski zdravnici v okviru otroško-šolskega dispanzerja.

Pomanjkanje družinskih zdravnikov rešujejo na tri načine, in sicer tako, da v delo vključujejo specializantke, teh imajo trenutno šest, in jih bodo zaposlili letos in v prihodnjih letih. Poleg tega v ZD Ravne redno delajo trije že upokojeni zdravniki, kot tretji način reševanja pa je Pušnik navedel nadure redno zaposlenih zdravnikov.