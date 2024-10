Na Koroškem začetek odvzemov krvi otrokom, odziv za zdaj slab

"Za zdaj se je odzvalo okoli 20 odstotkov vabljenih in si rezerviralo termin za odvzem. Starši imajo možnost, da v teh dneh še pokličejo na številko 02/8705 619 ali nam pišejo na naslov helena.pavlic@nijz.si in svojega otroka naročijo na prost termin za odvzem," so pojasnili na ravenski območni enoti Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

NIJZ je na tokratne odvzeme krvi za preverjanje vsebnosti svinca v krvi pisno povabil okoli 600 triletnikov iz občin Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem in Dravograd. Odvzemi krvi so načrtovani v tem tednu v popoldanskem času, in sicer danes v zdravstveni postaji v Črni na Koroškem, v torek v Mežici, v sredo v zdravstveni postaji na Prevaljah in v Zdravstvenem domu Dravograd, v četrtek pa v Zdravstvenem domu Ravne na Koroškem.

NIJZ je v preteklosti tudi v okviru 15-letnega sanacijskega programa redno preverjal vsebnosti svinca v krvi otrok iz občin Črna na Koroškem in Mežica. Po poplavah avgusta lani, ko je narasla Meža mulj s težkimi kovinami nanosila po celotni Mežiški dolini in tudi v Dravsko dolino, je preverjanje vsebnosti svinca v krvi otrok razširil še na občine Prevalje, Ravne na Koroškem in Dravograd.

Po analizi novembra lani odvzetih vzorcev krvi otrok v starosti od 24 do 48 mesecev iz vseh omenjenih petih občin vzdolž toka reke Meže sicer NIJZ ni ugotovil, da bi zaradi poplav prišlo do višjih vrednosti svinca v krvi otrok.