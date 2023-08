Na Koroško prihaja pomoč iz zraka, velika nevarnost še vedno plazovi

Pomoč na Koroško, ki jo je ujma zelo prizadela, prihaja z več strani. Peti dan od najhujših poplav v zgodovini Slovenije na Koroškem po besedah poveljnika civilne zaščite Alana Matijeviča pričakujejo še okrepljeno helikoptersko pomoč, predvidoma od pet do 10 helikopterjev. Pri odpravljanju posledic in utiranju prometnih poti pomagajo vojaki in gasilci tudi od drugod, skrb vzbujajo plazovi.

icon-expand Ponedeljkova sanacija poplavne škode na Prevaljah. FOTO: Aljoša Kravanja

Na Koroškem, kjer so od petka zgodaj zjutraj narasli vodotoki, zemeljski plazovi in nanosi uničili ogromno premoženja in infrastrukture ter ponekod tudi za dlje časa pretrgali prometne in druge komunikacijske poti, se interventne nujne zadeve počasi umirjajo, aktivnosti pa zdaj prehajajo v zagotavljanje hrane in vode ter drugih nujnih materialnih potrebščin za prebivalstvo. Razmere na Koroškem si bo danes po napovedih ogledala tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar. Danes se tako nadaljuje oskrba prebivalstva s helikopterji z letališča v Slovenj Gradcu, od koder letijo predvsem v najbolj prizadeto Mežiško dolino, predvsem Črno na Koroškem, po potrebi pa tudi drugam, je povedal Matijevič. Napovedanih je več helikopterjev, morda tudi iz tujine, z velikimi nosilnostmi. Nekateri helikopterji pomoč pobirajo tudi v Dravogradu in na Prevaljah in jo od tam prenašajo najbolj prizadetim.

icon-expand Pogled iz vojaškega helikopterja med preletavanjem Črne. FOTO: Slovenska vojska

Zaradi zelo poškodovanih cest, uničenih mostov in druge infrastrukture je po besedah regijskega poveljnika civilne zaščite veliko koordinacije s strokovnimi službami. Predvsem v Mežiški dolini je uničenih več mostov, v Mežici je pogojno prehoden le eden, preostalih sedem je uničenih. Podobno je na Prevaljah. Trenutno regijski štab civilne zaščite največji poudarek namenja koordinaciji vseh potreb, v sami Črni na Koroškem pa delajo na tem, da čim prej očistijo cestišča in zagotovijo možnosti za preboj delovne mehanizacije, ki jo tam težko pričakujejo, da se bodo lahko prebili do vseh zaselkov.

Čeprav na Koroškem danes sije sonce, je zemlja še zelo namočena, tudi pretoki vodotokov so še vedno veliki, prožijo se še vedno novi, tudi veliki, plazovi - med drugim tudi na območju občine Dravograd, kamor se je v ponedeljek zvečer del prej evakuiranih prebivalcev lahko vrnil v svoje domove. Za prostovoljce na Koroškem še prehitro Pomoč prizadeti Koroški ponujajo številni prostovoljci, a Matijevič pravi, da je za zdaj še nekoliko prehitro. Ocenjuje, da je trenutno najbolj dobrodošla pomoč prostovoljnih gasilcev, tudi od drugod, ki imajo opremo in potrebne izkušnje.

icon-expand Četrti dan sanacije na Prevaljah. FOTO: Aljoša Kravanja

"Vsak dan imamo nekaj sto gasilcev, ki so na pomoč prišli iz drugih delov Slovenije. Tudi naši gasilci, čeprav so utrujeni, se ne predajajo in delajo za svoje sokrajane skoraj dan in noč. Imamo tudi veliko vojske, ki s svojo mehanizacijo in znanjem veliko pripomore," je opisal Matijevič. Zelo so in še bodo, kot je dejal, dobrodošli tudi ostali prostovoljci, vendar v naslednjih dneh, ko bo treba zamenjati gasilce in ko bodo potrebovali veliko rok za čiščenje. "Takrat se bodo lahko prostovoljci obračali neposredno na občine in se bodo z njimi dogovarjali," je dodal.

V Mežiški dolini tudi večje število vojakov Kot je v ponedeljek ob obisku Mežice in Črne dejal načelnik generalštaba Slovenske vojske Robert Glavaš, bodo v Mežico napotili večje število vojakov, ki bodo tam nastanjeni v začasni bazi in od tam pomagali pri odpravljanju posledic ujme, pripeljali bodo tudi tehniko in inženirske sile. Medtem so razmere še naprej zaostrene tudi na Prevaljah, prav tako je ujma zelo prizadela občino Ravne na Koroškem. Tam je po podatkih občinskega štaba civilne zaščite neprevoznih šest odsekov cest, nekaj jih je pogojno prevoznih, v občini je za zdaj evidentiranih 30 plazov.

