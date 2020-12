Na Koseškem bajerju našli poginulega laboda, policija območje zavarovala

Na območju Koseškega bajerja so znova odkrili poginulega laboda. Policija je območje zaradi suma na ptičjo gripo zavarovala, so potrdili pri Policijski upravi Ljubljana. Na kraju je tudi veterinar Nacionalnega veterinarskega inštituta.

Prvi primer aviarne influence smo zabeležili 23. novembra v Piranu, na plaži v Fiesi. Od tedaj so bili do včeraj, 11. decembra, potrjeni še štirje primeri - eden na obali v občini Izola in trije v občini Ljubljana, piše na spletni strani kmetijskega ministrstva. Na Koseškem bajerju so namreč odkrili primer H5N8 4., 10 in včeraj 11. decembra.

Na ljubljanski policijski upravi so nam potrdili, da so območje, kjer so našli poginulega laboda, zavarovali. Obveščena je bila tudi Veterinarsko higienska služba Nacionalnega veterinarskega inštituta, ki bo poskrbela za odvoz poginule živali. Neuradno bi lahko bilo ožje območje okoli najdenega laboda kontaminirano.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v ponedeljek pozvalo vse rejce perutnine znova pozvali, naj dosledno upoštevajo začasne ukrepe zaradi ptičje gripe, ki jih je izdala Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Priporočilo za ravnanje v primeru najdbe poginjene prostoživeče ptice Če najdete poginjene prostoživeče vodne ptice (na primer raca, labod, čaplja, pobrežnik, galeb) ali ujedo (kanja, sokol, kragulj, postovka, sove), obvestite Center za obveščanje (112) ali Veterinarsko-higiensko službo. Prav tako takoj obvestite omenjeni službi v primeru, ko naletite na več poginjenih ptic na isti lokaciji oziroma poleg poginjene ptice opazite neobičajno obnašanje pri ostalih pticah (padanje, zavijanje z glavo, težave pri gibanju, zamazano perje okrog kljuna, kloake, bruhanje, krvavitve, otekline na različnih delih telesa, kihanje, smrkanje).

Aviarna influenca je zelo nalezljiva virusna bolezen, ki lahko prizadene vse vrste ptic. Bolezen se prenaša s stiki zdravih živali z bolnimi, njihovimi izločki (nosnim in očesnim izcedkom, slino, iztrebki) in okuženimi termično neobdelanimi proizvodi (jajci, mesom). Poleg tega se bolezen širi tudi s kontaminirano krmo, vodo in nastiljem. Pomemben vektor pri širjenju okužbe je tudi človek, ki lahko virus širi s kontaminirano obutvijo, opremo in prevoznimi sredstvi.