Na Koseškem bajerju obročkali labode

Pri lovu in obročkanju ptičev lahko najdejo tudi redke ali izredno redke vrste.

Glavni namen obročkanja ptičev je proučevanje selitev ptic in njihovega načina življenja. Redno zbiranje informacij omogoča spoznavanje stanja populacije ptic selivk v daljšem časovnem obdobju. Pri tem se v centru za obročkanje ptic, ki deluje v okvir Prirodoslovnega muzeja Slovenije, odločijo za ustrezne varstvene ukrepe. Kot so sporočili iz javnega podjetja Voka Snaga, je labodji par, ki gnezdi na Koseškem bajerju, letos uspešno vzgojil dva mladiča.

Slovenski obročki nosijo napis LJUBLJANA SLOVENIJA in tekočo številko, npr. ZT 43.

Aluminijast obroček je sicer osebna izkaznica ptiča. Kot navaja Prirodoslovni muzej Slovenije, ptica s seboj nosi informacije o spolu, starosti, datumu in mestu obročkanja. Obročkanje je pomembno pri raziskavah ptičjih bolezni in zajedavcev. Ptico po obročkanju in opravljenih meritvah takoj izpustijo.