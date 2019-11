Na kosilu s koalicijo se bodo dogovarjali tudi glede pokojnin

Premier Marjan Šarec je predsednike koalicijskih strank povabil na posebno kosilo, na katerem se bodo pogovarjali, kako naprej. Poslanci so namreč na odboru za finance nepričakovano podprli amandma glede višjih povprečnin za občine in dodelili dodatne milijone za obnovo gorenjske železniške proge, kar bi v proračunih lahko navrtalo kar 400-milijonsko luknjo. In tu je tudi večna pokojninska tema.

