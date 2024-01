Na KPK prejeli prijavo glede nakupa stavbe na Litijski cesti

Na Komisiji za preprečevanje korupcije so potrdili, da so v ponedeljek prejeli prijavo glede nakupa stavbe za sodišča na Litijski cesti. Prijavo bodo obravnavali v predhodnem preizkusu in v njem preverili sume kršitev iz pristojnosti KPK, to je kršitev Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, so pojasnili.