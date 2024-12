Na KPK vabljeni Robert Golob kot obravnavana oseba in več prič – hkrati

KPK jutri dopoldne, vabljeni predsednik vlade Robert Golob kot obravnavana oseba in več prič – hkrati.

Golob bo z zagovornikom na zaslišanje prišel, prav tako po zdaj znanem tudi priče: neuradno vsaj Tatjana Bobnar kot prijaviteljica, nekdanji vršilec dolžnosti direktorja Policije Boštjan Lindav, pa recimo državna sekretarka Tina Heferle in nekdanji sekretar Branko Lobnikar, ki sta v tem primeru javno stopila v bran Golobu. Nihče od vpletenih danes zadnjih izjav pred zaslišanjem ni želel dajati.

Tudi Komisija več informacij ne daje, zgolj na splošno pojasnjujejo, "da razgovori v postopkih preiskav potekajo tako, da se najprej opravi razgovor z obravnavano osebo, nato pa s pričami, pri čemer je obravnavana oseba oziroma njen pooblaščenec lahko prisotna tudi pri razgovoru s pričami". Zato so torej vsi vabljeni hkrati.

Postopek je sicer KPK začela že lani, doslej se je večkrat zapletalo. Nazadnje je bilo oktobra zaslišanje prestavljeno, ker se je vsaj ena priča – a ne Golob – opravičila. Prav tako je bil postopek že prekinjen zaradi okrnjenega senata, pa zaradi vzporednega postopka na tožilstvu.

In očitki? Postopek pred Komisijo za preprečevanje korupcije je sprožila Tatjana Bobnar. Ministrica je bila le dobrega pol leta, nato se je z Golobom razšla.

"Nikoli nisem pustila politiki v Policijo. In tako je moje stališče od prvega dne in tako je ves čas moje sporočilo," je dejala decembra 2022, takrat še na položaju ministrice.

Golob je nasprotoval imenovanju kandidata Bobnarjeve Boštjana Lindava za polni mandat na čelo policije, očitala mu je še druga kadrovska pogojevanja, pa opletanje s čiščenjem janšistov, na parlamentarni preiskovalni komisiji naj bi dodala še vpliv na datum aretacije ruskih vohunov, ki se je sicer kasneje, vemo, končala z največjo izmenjavo vohunov po koncu hladne vojne.

"Jaz v celoti zavračam vse očitke. Ona je bila tista, ki je iskala kontakt, ona je tista, ki je uporabljala izraz janšisti. In ona je dobila ta mandat z moje strani. Tako se je končalo. Danes je pa to politični boj užaljene političarke," je 16. oktobra letos Golob njene očitke zavrnil. "Tatjana Bobnar ni političarka in nima nobene potrebe in želje po tem. Predložila je ustrezna dokazila in stoji za vsem tem, kar je do sedaj povedala," mu je takrat odgovoril njen odvetnik Luka Švab.

Golobov odvetnik Stojan Zdolšek pa je že julija izrazil prepričanje, "da predsednik vlade ni kršil integritete in da ljudje, ki menijo da lahko samo oni in nihče drug kadrujejo v Policiji, so po moji oceni v zmoti".

Zaslišanje je sicer seveda del postopka, epiloga še nekaj časa ni pričakovati.