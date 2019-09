Na kraju izliva kerozina pri Hrastovljah čistijo vrtine

Najprej so izvajali čiščenje in delno aktivacijo vrtine V-3, nato pa so v vrtini R-14 prebili čep in jo očistili z zrakom. V vrtini R-14 in R-11 so vgradili črpalki za črpanje vode.



Sledi druga faza čiščenja in aktivacije vrtine P-19, v kateri so našli mineralna olja, ki po sestavi niso povezana z izlitjem kerozina, temveč kažejo na onesnaženje s kurilnim oljem. Očistili bodo stene objekta in odstranili sediment. Povzročitelj tega onesnaženja ni znan.



"V drugih vrtinah v zaledju izvira Rižane še naprej spremljamo gladine vode in morebitne vsebnosti mineralnih olj v podzemni vodi. Pogostost vzorčenja prilagajamo hidrološkim razmeram," so še sporočili iz Arsa.