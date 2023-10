Na kranjski osnovni šoli učitelj napadel učenca

Napad se je zgodil v začetku oktobra, so nam potrdili na Policijski upravi Kranj, kjer podrobnosti o nasilnem dogodku "zaradi varovanja osebnih podatkov, sekundarne viktimizacije žrtve in določil 287. člena Kazenskega zakonika (KZ-1)" ne morejo razkrivati.

Dogodek so na šoli vzeli zelo resno, ravnateljica Osnovne šole Jakoba Aljaža Kranj Lucija Rakovec se je takoj odzvala in sprožila vse postopke. Kot nam je potrdila v pisnem odgovoru, je takoj po incidentu opravila razgovor z očetom, učencem, učiteljem in sošolci. Nato je o vseh ugotovitvah obvestila Policijo. "Še isti dan popoldne sem opravila še en daljši razgovor z učiteljem, na Policijo sem šla na razgovor še isti dan popoldne, obvestila sem ministrstvo in šolski inšpektorat ter se posvetovala z njimi glede ukrepov," je svoje ukrepe po dogodku naštela učiteljica.

Tudi oče je dogodek prijavil PU Kranj, kjer pa so zanj že vedeli zaradi prijave šole. "Odšli smo k zdravniku, vbod s svinčnikom se je zgodil na območju pasu, podlahti in tudi obraza – a k sreči ni bilo hujših posledic. Sin je bil šokiran, naša družina tudi. Pri istem predmetu je imel lani prav dobro oceno, nobenih konfliktov ni bilo – a še enkrat poudarjam, da ni vedno lahko delati v šoli. To pa v ničemer ne opravičuje te res izjemne, nezaslišane reakcije, ko odrasel učitelj napade otroka, učenca," je še dodal oče.

Primer zdaj obravnava Policija. "Zaradi suma storitve kaznivega dejanja policisti zoper eno osebo vodijo predkazenski postopek in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo," so pojasnili na PU Kranj.

Ravnateljica je poudarila, da je učitelj "od dneva dogodka umaknjen iz razreda in nima stika z učenci do nadaljnjega". Po neuradnih informacijah je na bolniški. Prav tako so v šoli potrdili, da je isti zaposleni lani oktobra dobil prvo pisno opozorilo pred odpovedjo.

Na PU Kranj so ob tem poudarili, da ima Policija ničelno toleranco do kakršnega koli nasilja. "Naši začetni ukrepi so v prvi vrsti namenjeni takojšnji zaščiti žrtve, zavarovanju dokazov in izsleditvi storilca dejanja. Tako policisti in kriminalisti v vseh tovrstnih preiskavah storimo vse, kar je v naši moči, da žrtve zaščitimo in z njimi postopamo še posebej skrbno in občutljivo," so pojasnili.

Policisti v osnovnih in srednjih šolah redno izvajajo tudi preventivne aktivnosti na temo preprečevanja kakršnega koli nasilja. Poseben poudarek namenjajo medvrstniškemu nasilju, otroke pa spodbujajo, da nasilna dejanja prijavijo Policiji.