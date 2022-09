Zabava s kar 16 glasbenimi izvajalci, dobro hrano in pijačo, predvsem pa plemenitim namenom. Po največjem požaru v zgodovini Slovenije, ki je opustošil približno 3.500 hektarov Krasa, pripravljajo v soboto v Vojščici dobrodelni koncert. Zbrani denar bodo namenili obnovi priljubljene Markove koče nad Renčami, edinega objekta, ki so ga ognjeni zublji pogoltnili, in trem lokalnim gasilskim društvom, ki so bila v požaru najbolj izpostavljena in prizadeta.