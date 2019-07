Na Krasu ostali brez pridelka, v Mozirju poprijeli za lopate

Včeraj se je nekaj minut čez peto uro popoldne silovito neurje s točo sprva razbesenelo na Primorskem, nevihte z močnimi nalivi in drobno točo so se kasneje pojavile nad Notranjsko in Savinjsko dolino. V Mozirju je toča pobelila ceste in polja, tamkajšnji prebivalci so morali poiskati lopate za kidanje snega. V naslednjih urah so se nevihte pomikale proti vzhodu države in zvečer zajele tudi Štajersko, Dolenjsko, Belo krajino in Posavje. Glavno težavo so tukaj povzročali lokalno močnejši nalivi in sunki vetra.

Po informacijah Centra za obveščanje Uprave RS za zaščito in reševanje so včeraj obravnavali 77 dogodkov v občinah Ajdovščina, Borovnica, Braslovče, Celje, Cirkulane, Gorišnica, Izola, Komen, Koper, Lenart, Logatec, Majšperk, Maribor, Miren-Kostanjevica, Mozirje, Nazarje, Podlehnik, Podvelka, Polzela, Postojna, Ptuj, Radlje ob Dravi, Sežana, Slovenska Bistrica, Šentjur, Velike Lašče, Vipava, Vojnik, Žalec in Žužemberk.

Po vremensko pestri sredi, ki je nekaterim delom Slovenije prinesla močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra in točo, bosta četrtek in petek bolj umirjena, verjetnost za neurja pa se bo spet povečala ob koncu tedna, ko se nam bo od severa bližala nova hladna fronta.

Gasilci iz 72 prostovoljnih gasilskih društev in osmih poklicnih enot so zaradi poplav meteornih voda morali prečrpavati vodo iz kletnih in pritličnih prostorov stanovanjskih objektov, poslovnih zgradb, trgovin, iz prostorov osnovnih šol in tudi enega gasilskega doma. Zalilo je tudi več odsekov cest. Zaradi udara strel so pogasili tri požare v naravi. Močan veter, ki je spremljal neurje, pa je podiral drevesa ter odkril nekaj streh stanovanjskih in gospodarskih objektov, posledično je voda zalila tudi notranje prostore objektov.

Najhuje je bilo na Krasu, kjer se je razbesnela supercelična nevihta s točo, ki je močno oklestila vrtove in sadovnjake. "Toča je skoraj popolnoma uničila letošnji pridelek v vinogradih in navrtovih na območju vasi Škrbina in Rubije. Na cesto med Komnom in Branikom je padlo veliko vejevja in nekaj dreves, kar so gasilci tamkajšnjega prostovoljnega gasilskega društva že očistili. V samem Komnu pa je potrgalo električne žice javne razsvetljave, tako da je del kraja danes v temi,"je včeraj dejal poveljnik občinskega štaba Civilne zaščite Komen Miloš Lozej.