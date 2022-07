Na Krasu ponovno zagorelo, ogenj se širi proti Italiji

Vodja intervencije Simon Vendramin je danes zjutraj za 24ur.com povedal: "Vse je pod nadzorom, danes še čistimo. Na terenu je trenutno okvirno 200 gasilcev, izvaja se čiščenje žarišč. Veter se je umiril, pomoč helikopterja danes ni potrebna." Ob tem je povedal še, da je bilo ponoči na terenu 212 gasilcev. Prisotna so bila še posamezna žarišča, ki so jih uspeli pogasiti.

"Vsi lahko le upamo, da je najhujše mimo," so še zapisali v regijskem štabu Civilne zaščite za severno Primorsko. Ob tem pa so opozorili, da je pred gasilci še veliko dela na terenu in seveda pozornega spremljanja stanja na skoraj 400 hektarih, ki jih je zajel požar.

Nočni vodja intervencije Stanko Močnik je zjutraj povedal, da je situacija na obsežnem požarišču povsem pod nadzorom. Kot so sporočili iz regijskega štaba Civilne zaščite za severno Primorsko je bila minula noč za številne gasilce bistveno manj stresna kot prejšnja. Nekaj manjših posameznih žarišč je sicer še bilo, a so gasilci s takojšnjimi akcijami preprečili morebitne nove izbruhe ognja. Ob tem jim je bila v veliko pomoč tudi narava, saj je veter povsem "obnemogel".

Srečko Šestan je sinoči za 24UR ZVEČER povedal, da meni, da si krajani lahko oddahnejo. "Na terenu pa kljub temu ostaja nekaj več kot 200 gasilcev danes ponoči, ki bodo nadzorovali požarišče in pa seveda poskrbeli za to, da ne bi ponovno prišlo do posameznih vžigov, če se recimo spremeni vremenska slika. Tudi jutri se bo nadaljeval pregled požarišča in pa dokončne ugotovitve, da je vse pod nadzorom oziroma, da je vse pogašeno."

Na vprašanje, kako je z vodo glede na hudo sušo, ki vztraja na območju, odgovarja: "Tukaj z vodo nismo imeli težav, tudi hidrantno omrežje je bilo zelo uporabno, ki je speljano tudi ob cestiščih, v primeru še večje suše ali še večjega pomanjkanja vode pa imajo seveda gasilci še dodatne vire, ker lahko za ta namen uporabijo različne vodne vire, od zajetij do rek in drugih virov, in jih tudi pripeljejo čez razdaljo nekaj kilometrov, tako da sem prepričan, da z organizacijo, ki jo imamo, in z gasilskimi vozili lahko tudi takšno požarišče oskrbujemo."

Zakaj pa Slovenija nima posebnega letala za gašenje požarov? Ob tem odgovarja: " V preteklosti smo se že velikokrat pogovarjali o tem in naredili nekatere analize, kaj, kako, kakšno tehniko uporabiti, med katerimi so bili tudi kanaderji, a do te odločitve nikoli nismo prišli oziroma smo ugotavljali, da ni primerno, trenutno pa tudi zaradi sprememb, vremenskih in klimatskih in podobno, bomo v dogovoru z vodstvom ministrstva danes, ob zaključku požarne sezone, upam, da bo to september, oktober, da bomo s strokovnim delom naredili analizo, skozi katero bomo predlagali različne ukrepe, kako izboljšati zmogljivosti za ta namen, okoli teh variant pa se bo odločila vlada."

Na vprašanje, kako zahtevno je tako gašenje požarov, ko gasilci na nekatera območja ne smejo, ker bi tvegali življenja zaradi številnih neeksplodiranih sredstev iz prve svetovne vojne, Šestan odgovarja, da imajo za ta namen izdelan postopkovnik . "Območja teh neeksplodiranih vojnih sredstev so dobro poznana in nam pri tem pomaga tudi Državna enota za varstvo pred neeksplodiranimi vojnimi sredstvi, ki je bila tudi ves čas prisotna na terenu. Usmerja gasilce in v primerih, ko gasilci tja ne smejo, je pomembna podpora iz zraka, seveda pa so veliko delo naredili tudi gasilci na terenu."

Kako pa gašenje prenašajo oni? So imeli kakšne težave zaradi opreme, ki jo morajo nositi v tej vročini?

"Že pred leti smo skozi raziskovalni projekt razvili obleko za gašenje požarov v naravnem okolju in te obleke, ki so neprimerljivo lažje in zato primerne za take razmere, ima vedno več gasilcev tudi v notranjosti Slovenije, medtem ko ima v teh 21 občinah t. i. subtrobskega pasu praktično vsaka gasilska enota nekaj teh oblek," odgovarja Šestan.

Kako pa so na vročinski val pripravljeni na Upravi za zaščito in reševanje?

Šestan odgovarja: "Vročinski val je že zdaj, pomanjkanje vode, požari, to je samo posledica vročinskega vala ali pa kolateralna škoda vsega skupaj, tako da za to je pripravljenost, kot tudi za vse druge naravne nesreče, če bo potrebno, bomo aktivirali še vse drugo, kar imamo na razpolago, in pomagali pristojnim inštitucijam. Tukaj mislim predvsem na zagotavljanje vode in drugih stvari, ki so na terenu potrebne, tako da jaz ocenjujem, da je ta pripravljenost na visoki ravni. V teh desetletjih naše države še nikoli civilna zaščita in gasinerija še ni zatajila in sem prepričan, da tudi zdaj ne bo."

Razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja

Na območjih izpostave Uprave za zaščito in reševanje Koper, Postojna in Nova Gorica je vlada Republike Slovenije razglasila zelo veliko požarno ogroženost naravnega okolja, na ostalih območjih države pa je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.