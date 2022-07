Na Krasu ponovno zagorelo, z območja se širi gost dim

Ogenj se je razširil na območju Miren-Kostanjevica pri Lokvici, kažejo podatki Uprave za zaščito in reševanje.

Slovenskim pa so na pomoč priskočili tudi italijanski kolegi.

Na Krasu gorelo že v petek

V okolici državne ceste Miren-Lokvica je zagorelo že v petek. Obsežnejši požar je bil pod nadzorom do večera. "Ob hitremu ukrepanju gasilcev, pomoči Slovenske vojske in italijanskega helikopterja, smo uspeli požar hitro omejiti," je dejal poveljnik gasilske zveze Slovenije Franci Petek. Požar sta okoli 120 gasilcem pomagala gasiti tudi helikopter Slovenske vojske in helikopter italijanske civilne zaščite.