Na Krasu sadilo več kot 1300 prostovoljcev

Akcije obnove so potekale na skrbno izbranih območjih, kjer je prišlo do popolnega uničenja vegetacije in je gozd izpostavljen eroziji ter razraščanju tujerodnih invazivnih vrst rastlin.

Tudi letošnjo jesen so za krampe in delo že prijeli številni zaposleni različnih podjetij in dijaki srednjih šol, v petek pa se je na Cerju zbralo več kot 700 prostovoljcev, med njimi tudi predstavniki blagovne znamke Garnier in Garnier vplivnica Lana Novak. Pod strokovnim vodstvom Zavoda za gozdove Slovenije so prostovoljci pretekli vikend posadili okrog 16.000 sadik avtohtonih listavcev, kot so puhasti hrast, črnika, trokrpi javor in koprivovec, ter 800 kilogramov želoda različnih vrst hrastov. S tem bodo pomagali obnoviti gozd na skupno 16 hektarih najbolj prizadetih območij. Skupno je letos predvideno, da se na Krasu posadi 50.000 sadik in okoli 7 ton želoda; sredstva za nakup so bila zagotovljena iz državnega proračuna in donacij podjetij, med katerimi je tudi blagovna znamka Garnier, ki je posvečena trajnostni znanosti.