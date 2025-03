Na Krasu zabeležili 15 zasedenih teritorijev velike uharice

Popis je potekal 7. marca, ko se je po celotnem območju Krasa razporedilo 84 popisovalcev. Ti so zabeležili 15 zasedenih teritorijev velike uharice, kar je največ od leta 1999, od kar poteka ta popis, so sporočili iz Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS).

"Lepo je videti, da si po tolikšnih letih varstvenih prizadevanj na področju vznemirjanja vrste in varnosti na električnih daljnovodih lahko priča rezultatom teh prizadevanj v praksi. Če se vrsti zagotovi mir na gnezdiščih in varnost na prehranjevališčih, si očitno lahko hitro opomore," je pojasnil varstveni ornitolog Tomaž Mihelič.

Velika uharica je sicer izredno občutljiva na motnje in prisotnost človeka v skalnih stenah, kjer gnezdi. "S porastom prostočasnih aktivnosti je bilo potrebnega vse več usklajevanja za zagotavljanje mirnih gnezdišč na Krasu. Kasneje, po letu 2010, so se začela prva prizadevanja za odpravljanje posledic nevarnih in uničujočih srednje napetostnih daljnovodov, največ sanacij pa se je izvedlo v zadnjih petih letih," pojasnjujejo v društvu, kjer bodo do leta 2029 del evropskega projekta Life for Lifelines, s katerim bodo pomagali tudi ostalim ogroženim vrstam, kot so beloglavi jastreb, orel kačar in planinski orel.