Na Krasu zagorelo: požar se širi proti Trstelju, aktiviran državni načrt

Le dan po tem, ko so na Primorskem razglasili veliko požarno ogroženost, se je nevarnost uresničila. Dve leti po velikem požaru, ki je praktično upepelil goriški Kras, je tam zagorelo znova. Lokalni prebivalci sporočajo, da je zagorelo okoli 10. ure dopoldan.

Požar razpihuje tudi močnejši veter, ki se bo po napovedih portala Neurje.si popoldan le še okrepil. Ob 10.34 je poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije Srečko Šestan aktiviral državni načrt zaščite in reševanja ob požaru v naravnem okolju.

Na Policijski upravi Nova Gorica so nam povedali, da trenutno gori na relaciji Lipa–Šibelij, požar pa da se širi v smeri Trstelja. Dim se vidi tudi tudi iz okoliških vasi, v zraku pa je vonj po dimu, pravijo prebivalci vasi Sveto.

Na terenu že posredujejo gasilci; kot poroča Uprava RS za zaščito in reševanje, je trenutno aktiviranih 45 gasilskih enot in državna enota za gašenje iz zraka.

Na novogoriški policijski upravi so še povedali, da so na kraj napotili tudi policijske patrulje, ki bodo intervencijskim službam omogočile delo na terenu. V ta namen bodo v obe smeri zaprli tudi cesto Dornberk–Železna vrata–Trstelj. Promet bo tam omogočen le za intervencijska vozila, so povedali.

Uprava za zaščito in reševanje je veliko požarno ogroženost sicer razglasila za območje Istre, Krasa, Postojne, Pivke, Ilirske Bistrice, Vipavske doline, Goriške, Brd in Kanala.