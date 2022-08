Na Krasu že poteka izvoz lesa in sečnih ostankov

Danes so si državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Darij Krajčič in predstavniki Zavoda za gozdove (ZGS) in podjetja Slovenski državni gozdovi ogledali prizorišče požara in lesno maso, ki je bila posekana v času požara na Krasu.

Na ZGS trenutno ocenjujejo, da je požar zajel 3610 hektarjev površine, od tega 2800 hektarjev gozda. Točne podatke o poškodovanosti gozdov bodo pristojni pridobili v procesu izdelave načrta sanacije.

Pri ocenjevanju škode bodo na ZGS uporabili letalske posnetke, ki jih bo zagotovilo Ministrstvo za obrambo. Potrebni bodo tudi ogledi na terenu in pregledi z brezpilotnim letalnikom, ki ga ima na razpolago sežanska območna enota ZGS.