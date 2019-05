Na Kredarici dosežen nov rekord

Medtem ko po nižinah najvišjo snežno odejo običajno izmerimo pozimi, pa to ne velja za gore, kjer največ snega v povprečju zabeležimo spomladi. Po podatkih Agencije za okolje se je na Kredarici snežna odeja v minuli noči odebelila za kar 65 centimetrov in zjutraj segala 270 centimetrov visoko, kar je največ letos. Ker se je sneženje nadaljevalo tudi čez dan, bo končna snežna odeja še višja.

Tako visoka snežna odeja za konec maja sicer ni rekordna, je pa zato rekordno pozen sezonski maksimum. V visokogorju običajno največ snega izmerimo v marcu ali aprilu, precej redkeje se to zgodi v maju. Lani je bil sezonski maksimum dosežen prvega aprila, ko so izmerili 560 centimetrov snega, predlani pa 29. aprila, ko je snežna odeja segala 315 centimetrov visoko. Največ snega so na Kredarici sicer izmerili 22. aprila 2001, kar 700 centimetrov.

Letošnji sezonski maksimum snežne odeje bo na Kredarici najverjetneje dosežen jutri zjutraj, s tem pa bo dosedanji rekord iz leta 1991, ko so največ snega izmerili 11. maja, presežen za kar 19 dni.