Na Kredarici padel novembrski rekord

V sredogorju sta se medtem izmenjavala dež in sneg, zato je snežna odeja tam občutno tanjša. Na Vršiču je bilo danes ob sedmi uri zjutraj 32, na Zelenici 17, na Rudnem polju sedem in na Krvavcu štiri centimetrov snega.

Pred tremi tedni so bile vse naše planinske poti še kopne, danes pa nekatere med njimi, zlasti tiste nad 2000 metrov nadmorske višine, prekriva debela snežna odeja. Na Kaninu so danes zjutraj izmerili 260, na Kredarici pa že 295 centimetrov snega, kar je tudi najvišja novembrska snežna odeja od začetka primerljivih meritev leta 1971. Dosedanji rekord iz leta 2010 je bil tako popravljen za 20 centimetrov, medtem ko dolgoletno povprečje za sredino novembra znaša le dobrega pol metra. Najvišjo snežno odejo v gorah sicer običajno beležimo spomladi. Absolutni rekord je iz prvega aprila 2001, ko so na Kredarici izmerili kar sedem metrov snega.

Po podatkih Arsa je nevarnost snežnih plazov v visokogorju Julijskih Alp nad nadmorsko višino okoli 1800 metrov znatna, tretje stopnje na petstopenjski lestvici, podobno je tudi v visokogorju Kamniško Savinjskih Alp nad nadmorsko višino 2000 metrov, pod 1800 metrov ter drugod v naših gorah pa večinoma majhna. Z dovolj stmih pobočij se lahko prožijo srednji in manjši plazovi nesprijetega snega. Veliko je zametov in opasti, ki se lahko sprožijo že pod manjšo obremenitvijo snežne odeje. Veter bo v prihodnjih dneh predvsem na severnih in severovzhodnih straneh grebenov in sedel delal nove zamete. Občasno se bodo še pojavljale padavine, a količina ne bo velika, zato večje spremembe plazovnih razmer ne bo.