Na Kredarici prvič od konca maja 'zaplesale' snežinke

Na Kredarici so ponoči prvič od konca maja spet 'zaplesale' snežinke in narahlo pobelile pokrajino. V soboto bo sicer vreme ostalo spremenljivo, popoldne so možne krajevne plohe ali nevihte. Temperature bodo skromne, najtopleje bo na Primorskem, kjer se bo ogrelo do 25 stopinj Celzija.

icon-expand Posnetek kamere danes zjutraj na Kredarici. FOTO: Arso Temperatura se je ponoči na Kredarici spustila na dobre pol stopinje pod ničlo, poroča naš hišni prognostik Rok Nosan. Kot dodaja, bo tudi v prihodnjih dneh dovolj hladno, da bo ob občasnih krajevnih padavinah snežilo. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 2100 metrov, ob močnejših plohah pa bo lahko posamezne snežinke prineslo tudi nižje. Danes bo sicer sprva pretežno oblačno. Popoldne se bodo oblaki od zahoda trgali, nastale bodo krajevne plohe. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do 25 stopinj. V nedeljo nas čaka podobno vreme kot v soboto, predvsem popoldne so možne posamezne nevihte. V ponedeljek in torek kaže na spremenljivo oblačno vreme, popoldne bodo nastajale krajevne plohe, poroča Arso.