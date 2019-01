Na Kredarici rekordno malo snega, suha zima se bo še nadaljevala

Ponoči je ponekod v vzhodni Sloveniji rahlo snežilo, a v zares majhnih količinah, proti jutru pa nas je dosegla razjasnitev. To nam obeta krasen dan z obilo sonca, le tu in tam bo predvsem v dopoldanskem času še lahko nekaj oblakov. Na Obali bo pihala šibka burja, ponekod na Štajerskem in v Prekmurju pa bo proti večeru zapihal jugozahodni veter.

Šibko januarsko sonce temperaturo v alpskih dolinah ne bo potisnilo nad ledišče. Pričakujemo –1 stopinjo Celzija, drugod bo od 2 do 4, na Primorskem pa 8 stopinj Celzija.