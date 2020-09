Na Kredarici snežna odeja debela že 45 centimetrov

Po podatkih Arsa je na Kredarici v noči na ponedeljek zapadlo še 26 centimetrov snega, skupna snežna odeja tako meri že 45 centimetrov. "Sneženje se bo s krajšimi prekinitvami v visokogorju nad nadmorsko višino okoli 1800 metrov nadaljevalo do poznega popoldneva. Zapade lahko še od 15 do 25 centimetrov snega. Zaradi precej močnega vetra bodo nastajali zameti," proča portal Vreme 24/7 .

V Piranu se je oglasila sirena

Regijski center za obveščanje Koper pa je zaradi visokega plimovanja morja in močnega vetra v Piranu danes malo čez osmo uro zjutraj sprožil sireno javnega alarmiranja. Na Primorskem bo po napovedi agencije za okolje danes pretežno oblačno, občasno bo še rahlo deževalo, do večera pa bo dež ponehal. Burja bo ponehala zgodaj dopoldne. Morje bo danes še rahlo do zmerno vzvalovano.

Najvišje dnevne temperature od 10 do 17 stopinj Celzija

Kot še poroča Arso, bo danes sicer pretežno oblačno, občasno bo še deževalo, do večera pa bo dež povsod ponehal. Burja bo zgodaj dopoldne ponehala, popoldne bo ponekod na vzhodu zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 17 stopinj Celzija.

Jutri bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Zjutraj in dopoldne bo ponekod po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, ob morju okoli 11, najvišje dnevne od 14 do 19 stopinj Celzija.

V sredo bo delno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. V četrtek bo na vzhodu še delno jasno, drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem na Primorskem in Notranjskem bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter.