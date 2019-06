Na Kredarici v 18 dneh pobralo dobre tri metre snega, obeta se vročinski val

Maj je minil v znamenju padavin in nizkih temperatur. V visokogorju je še konec maja obilno snežilo, in tako so na Kredarici 31. maja zabeležili najvišjo snežno odejo v sezoni – 320 centimetrov, kar je najpoznejši višek v višini snežne odeje v zadnjih 50 letih. Hladnemu maju je sledilo zelo toplo obdobje v juniju, ki še kar traja. Tako je v pičlih 18 dneh pobralo skoraj vso snežno odejo na Kredarici, kar je najhitrejše taljenje, ki so ga na Arso zabeležili v visokogorju. Ostale so le snežne krpe.

V prihodnjem tednu nas bo sicer zajel že drugi letošnji vročinski val, ki bo zaobjel tudi večji del Zahodne in Srednje Evrope. Večina izračunov kaže, da bo živo srebro dosegli temperature okoli 35 stopinj Celzija, nekateri bolj ekstremni pa v drugi polovici prihodnjega tedna sežejo celo do 40 stopinj Celzija. Tako bi bil možen tudi nov slovenski temperaturni rekord, ki trenutno znaša 40,8 stopinje Celzija, izmerili pa so ga na samodejni meteorološki postaji v Cerkljah ob Krki 8. avgusta 2013.

Danes bo sončno in vroče, nekaj ploh in neviht bo popoldne nastalo le v hribovitem svetu. V večjem delu države se bodo temperature dvignile malo nad 30 stopinj Celzija.

Ob koncu tedna bo vreme spet bolj spremenljivo z nekoliko nižjimi temperaturami. Že v petek lahko v severni Sloveniji pričakujemo več oblakov in pogoste plohe in nevihte, medtem ko bo na jugu še prevladovalo sončno vreme. V soboto se bodo plohe in nevihte že od jutra pojavljale v večjem delu države. Nekatere med njimi bodo lahko močnejše. Podobno bo tudi v nedeljo.

Več o vremenu v vašem kraju.