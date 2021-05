Na Kredarici vztraja 42-letni snežni rekord v maju

Obilne padavine so zagotovile, da je ob koncu tedna predvsem visokogorje Julijskih Alp dobilo novo, 50-centimetrsko snežno pošiljko. Na naši najvišji meteorološki postaji na Kredarici so izmerili 505 centimetrov snega, kar je največ v letošnji zimski sezoni in hkrati največ v drugi polovici maja po letu 1979. Pobeljene gore pa pomenijo na višini nad 2200 metrov nadmorske višine znatno, tretjo stopnjo nevarnosti snežnih plazov.

icon-expand Današnji jutranji pogled na Kredarici. FOTO: Arso

Zima, bogata s padavinami in najhladnejša pomlad v zadnjih 20 letih, sta poskrbeli, da je letos še posebej veliko snega na območju Julijskih Alp in zahodnih Karavank. Potem ko smo pretekli četrtek poročali, da je letošnji 20. maj v visokogorju najbolj zasnežen po letu 1979, saj je Kredarico prekrivala 480-centimetrska snežna odeja, medtem ko dolgoletno povprečje za ta del leta znaša 240 centimetrov, so danes meteorologi izmerili še 25 centimetrov več. Približno enako višino so sicer zabeležili tudi konec januarja.

Maja je bilo sicer na naši najvišji meteorološki postaji v zadnjih 42 letih nekajkrat tudi že več snega kot letos, a se je to običajno zgodilo v prvi polovici meseca, medtem ko je bilo v drugi polovici maja več snega le še leta 1979, in sicer 557 centimetrov. V Julijskih Alpah 50 centimetrov novega snega, zaradi dežja postal labilen Ob koncu tedna je predvsem v visokogorju Julijskih Alp zapadlo okoli 50 centimetrov snega. Tam je sneg mehak in moker, s podlago le delno sprijet. Včeraj se je v višinah ogrelo, sneženje je prešlo v dež do najvišjih vrhov. Novi sneg se je zato namočil in postal bolj labilen. Nižje je dež namakal snežno odejo, ki se je zato zmehčala, sicer pa je dobro preobražena in uležana, so povzeli iz centra za obveščanje. Danes je in bo oblačno in megleno s padavinami, ki jih bo več v zahodnem delu naših gora, na vzhodu pa precej manj. Meja sneženja se bo znova dvignila do najvišjih vrhov. Krepil se bo južni veter, so sporočili iz centra za obveščanje.

icon-expand V visokogorju Julijskih Alp je nad okoli 2200 m precej novega snega, ki se bo lahko prožil s strmih pobočij, nevarnost bosta povečala še včerajšnja otoplitev in dež. FOTO: Rok Nosan