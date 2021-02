Na Kredarici zabeležili minus 24 stopinj Celzija

V Ratečah je bilo tako ob 8. uri minus 14 stopinj, v Slovenj Gradcu in Celju minus 10, drugod po Sloveniji pa nekje od minus dve do minus devet stopinj Celzija.

Danes bo po napovedih meteorologov Agencije RS za okolje pretežno jasno, predvsem v vzhodni polovici Slovenije sredi dneva in popoldne tudi spremenljivo oblačno. Na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja, drugod severovzhodni veter. Sunki burje na Primorskem lahko na izpostavljenih mestih dosežejo hitrost od 100 do 120 kilometrov na uro.