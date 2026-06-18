Na Kresni noči bolnišnici za otroke predali 25.000 evrov

Na dogodku, ki že več kot 25 let ohranja izročilo kresne noči in hkrati zbira sredstva za pomoč otrokom in mladostnikom v stiski, so letos v ospredje postavili Kazahstan ter njegovo bogato kulturno dediščino. Prireditev je tako potekal pod pokrovieljstvom veleposlanika Republike Kazahstan v Republiki Sloveniji Abbaya Abibullayeva.
Veleposlanik je poudaril pomen prijateljskih vezi in sodelovanja med državama ter izpostavil prizadevanja za njihovo nadaljnjo krepitev. Ob tej priložnosti je posebno priznanje podelil gospodarstveniku Janezu Škrabcu, ki je po njegovih besedah v zadnjih desetletjih pomembno prispeval k povezovanju Slovenije in Kazahstana. V znak hvaležnosti mu je izročil tradicionalno kazahstansko oblačilo šapan.
Med gosti so bili predstavniki diplomatskega zbora, gospodarstva in družbenega življenja, navzoče pa je nagovoril tudi soprog predsednice Republike Slovenije Aleš Musar.
Bolnišnici predai 25.000 evrov
Osrednji dobrodelni namen večera pa je bil namenjen Bolnišnici za otroke Šentvid pri Stični, ki že več let skrbi za zdravljenje otrok in mladostnikov ter nudi pomembno podporo njihovim družinam. Gre za ustanovo, kjer se zdravstvena oskrba prepleta s celostnim pristopom k zdravljenju, strokovnjaki pa otrokom pomagajo ne le pri premagovanju bolezni, temveč tudi pri vračanju samozavesti, upanja in življenjske energije.
Predstavniki Lions kluba Ljubljana Iliria so bolnišnici predali donacijo v vrednosti 25.000 evrov. "Kresna noč ni le ohranjanje tradicije, temveč predvsem priložnost za povezovanje ljudi, kultur in dobrih namenov. Veseli nas, da lahko skupaj z našimi gosti in podporniki pomagamo tistim, ki našo pomoč najbolj potrebujejo," so ob tem poudarili.
Na povabilo kazahstanskega veleposlanika so za program poskrbeli ugledni predstavniki kazahstanske umetnosti, med drugimi etnoglasbena skupina Qagan in plesni ansambel Yassy.
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