Na Kresni noči bolnišnici za otroke predali 25.000 evrov

Na dogodku, ki že več kot 25 let ohranja izročilo kresne noči in hkrati zbira sredstva za pomoč otrokom in mladostnikom v stiski, so letos v ospredje postavili Kazahstan ter njegovo bogato kulturno dediščino. Prireditev je tako potekal pod pokrovieljstvom veleposlanika Republike Kazahstan v Republiki Sloveniji Abbaya Abibullayeva .

Veleposlanik je poudaril pomen prijateljskih vezi in sodelovanja med državama ter izpostavil prizadevanja za njihovo nadaljnjo krepitev. Ob tej priložnosti je posebno priznanje podelil gospodarstveniku Janezu Škrabcu, ki je po njegovih besedah v zadnjih desetletjih pomembno prispeval k povezovanju Slovenije in Kazahstana. V znak hvaležnosti mu je izročil tradicionalno kazahstansko oblačilo šapan.

Med gosti so bili predstavniki diplomatskega zbora, gospodarstva in družbenega življenja, navzoče pa je nagovoril tudi soprog predsednice Republike Slovenije Aleš Musar.