Tonin po seji kriznega štaba napovedal začasno ustavitev javnega prometa

V širšem kriznem štabu za obvladovanje koronavirusa so poleg vladne ekipe še strokovnjaki z različnih področij. Po seji je obrambni minister Matej Tonin povedal, da s ponedeljkom ustavljajo javni potniški promet. "Avtobusi, vlaki, to bo začasno ustavljeno," je dejal.

Ob prihodu na sejo štaba je nekaj ministrov novinarjem povedalo, da pričakujejo sprejem novih ukrepov za obvladovanje koronavirusa. Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj je izpostavil razmere v domovih za starejše in drugih socialnih zavodih. Razmere so po njegovem mnenju težke, a ne nerešljive: "Če bomo vsi resno vzeli ukrepe, ki jih bo krizni štab pripravil in predpisal, če bomo ravnali samoomejevalno, lahko po mojem mnenju najhujše še preprečimo."

Kot je pojasnil, je danes takoj po prevzemu ministrskih poslov poklical direktorje domov za starejše Metlika in Kamnik ter Varstveno delovnega centra Novo mesto. Zahvalil se je negovalnemu in oskrbovalnemu osebju v domovih, ki opravljajo neprecenljivo delo. Obveščen je, kot je pojasnil minister, da so razmere stabilne in pod nadzorom in bodo lahko krizni štab sprejemal ukrepe in priporočila za v prihodnje.

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec je v izjavi novinarjem ocenila, da bodo ukrepi zaostreni, kolikor je možno. Predvsem in striktno le z namenom, da zagotovimo zdravje in varnost prebivalcev Slovenije, je poudarila. V teh dneh je po njenih besedah ključno, da ljudje ostanejo doma: "Bodite varni, ne družite se z drugimi, niti ne hodite pretirano v naravo. Teh nekaj tednov je treba vzdržati."

Kot je pojasnila, bodo vzgojno-izobraževalni zavodi zaprti do nadaljnjega, zanesljivo dva tedna, če bo treba, pa še dlje. "Ne gledamo na čas in na nič drugega kot samo na to, da ohranimo zdravje," je dodala.

Doslej potrdili 181 okužb, ena oseba naj bi umrla

Do 14. ure so sicer v Sloveniji na okužbo z novim koronavirusom opravili 5369 testiranj, okužba je bila potrjena pri 181 osebah. V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana je umrl starostnik iz Metlike, sicer kronični bolnik, ki je bil okužen z novim koronavirusom, je neuradno izvedela STA. Vlada informacije še ni potrdila.

Nova vlada je ob tem danes sporočila, da bo spremljanje širjenja novega koronavirusa spremenjeno. Ljudi z okužbo dihal, ki ne bodo potrebovali bolnišnične oskrbe, ne bodo več testirali, pač pa bodo stanje ocenjevali na podlagi števila obolelih. Premier Janez Janša je kot najpomembnejši ukrep izpostavil samoizolacijo.

Vlada je krizni štab za obvladovanje koronavirusa ustanovila na ustanovni seji, na kateri se je sestala po petkovi izvolitvi ministrske ekipe v DZ. Krizni štab vodi premier Janša, medtem ko je sekretar štaba postal nekdanji direktor Sove Andrej Rupnik.