Na Krvavcu kljub prepovedi obratujejo žičnice in sedežnica.

Na dopisni seji vlade so sprejeli odlok, ki prepoveduje obratovanje žičniških naprav do 1. januarja, kljub temu so se na Krvavcu odločili, da bodo njihova smučišča obratovala. Kot je nam je potrdila predstavnica za odnose z javnostmi Barbara Božič, so trenutno odprte tri proge.

Kot je pojasnila Božičeva obratujejo kabinska žičnica, štirisedežnica in otroški trak. "Verjamemo, da je smučanje varno," je dejala in dodala, da je zanimanje za smučanje veliko. "Ljudje veliko kličejo in sprašujejo, kako je s smučanjem," je pojasnila. Kar nekaj je tudi takšnih, ki imajo na primer sezonske karte. Poudarila je še, da se na vseh žičnicah držijo vseh ustreznik ukrepov in priporočil NIJZ."Od ustrezne razdalje do razkuževanja. V kabino gre lahko samo ena osebna oziroma člani istega gospodinjstva,"je razložila. Že v četrtek je direktor smučišča Janez Janša pogovoru za TV Slovenija dejal, da na Krvavcu ne bodo nikogar podili. "Če nas bodo zato kaznovali, naj nas kaznujejo. Plačali bomo kazen, vendar zdravja ne bomo zapirali," je zatrdil. Kot je izpostavil, sta pristojna ministra obljubila, da bosta dala to temo še enkrat na vlado, čeprav sta oba zagovarjala idejo, da smučišča ostanejo odprta. "Kdo, zakaj, na kakšen način, s kakšnim razlogom pritiska na ta ministra, pa ni odgovora," je še povedal. V skladu z odlokom bo obratovanje teh naprav z začetkom naslednjega leta dovoljeno, če bo upravljalec zagotovil hitro testiranje na vstopni točki na smučišče. Uporaba žičniških naprav in prog bo z novim letom dovoljena ljudem, ki predložijo negativni test za covid-19, opravljen v zadnjih 24 urah, ter otrokom do 12. leta starosti v spremstvu staršev.