Na Krvavcu možna smuka, Kanin naprave zaganja med vikendom

Smučarska vozovnica je danes na voljo po posebni ceni 15 evrov, so sporočili iz RTC Krvavec. Za otroke vozovnica stane 10 evrov, za mlade in seniorje pa 14 evrov, podaljšana je tudi veljavnost sezonskih vozovnic. Obratujeta kabinska žičnica in štirisedežnica Tiha dolina, za smučanje pa dvosedežnici Zvoh in Njivice 1. Na vrhu Krvavca je do pol metra snega, odprte pa so tri smučarske proge.

Vsi željni smuke se po belih strminah lahko spustijo tudi še na Kaninu, vendar le ob koncih tedna. Danes je tako smučišče zaprto, ponovno pa naj bi obratovalo 22. in 23. maja, ko bodo odprte proge Podi, Skripi in Sedlo. Prejšnji konec tedna je bilo zaradi dežja in megle smučišče zaprto.

Na Voglu so smučarsko sezono zaključili že vikend pred tem, saj je bil zadnji smučarski dan 9. maj.