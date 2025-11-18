Svetli način
Slovenija

Na Krvavcu upajo na smuko že novembra, na Rogli v začetku decembra

Ljubljana, Maribor, 18. 11. 2025 20.11 | Posodobljeno pred 16 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Mojca Hanžič , Danica Jovanović
Komentarji
1

Tokratna snežna pošiljka je pobelila tudi nekatera smučišča. Na Krvavcu so že začeli priprave na smučarsko sezono. Podobno idilično je po obilnem sneženju tudi na Rogli. In kdaj bodo zagnali žičniške naprave?

Več videovsebin
  • Iz 24UR: Sneg na smučiščih
    02:15
    Iz 24UR: Sneg na smučiščih
  • Iz SVETA: Kmalu na smučišča?
    02:38
    Iz SVETA: Kmalu na smučišča?

Že pot na Roglo je navdušila. Sonce in veliko snega. Nad prvim snegom so bili najbolj navdušeni otroci ter žičničarji in gostinci. "Vsi žičničarji smo veseli prvega snega," priznava vodja smučišča na Rogli Bojan Pergar.

Priprave potekajo tudi ob smučiščih. Temperature so dovolj nizke, da zaženejo snežne topove, pa tudi podlage naravnega snega je prav dovolj. In kdaj bodo zagnali tudi vse naprave? Kdaj torej otvoritev nove smučarske sezone? "Če bo mraz in padavine, upamo, da čim prej. Cilj je petega decembra, če bo pa kakšen dan prej, pa super, a tega še ne moremo obljubiti," napovedujejo na smučišču na Rogli. 

Zimska idila na Krvavcu
Zimska idila na Krvavcu FOTO: Kanal A

Če bo treba torej na prve smučarske zavoje še nekoliko počakati, pa je za sankanje ali pa za spust s pležuhom snega ravno prav.

Na Krvavcu je ob 11. uri dopoldne še rahlo snežilo. In kaj takšne razmere pomenijo za zaposlene na smučišču Krvavec? "Nizke temperature so nam omogočile, da smo danes začeli z umetnim zasnaževanjem, tako da sezona zagotovo bo," napoveduje vodja marketinga RTC Krvavec Barbara Trebušak.

Danes so na približno 10 centimetrov nove snežne odeje že zagnali 75 snežnih topov. "Začeli smo ob 7. uri, do večera je tukaj celotna ekipa, ponoči ostanejo dežurni, zjutraj pa se spet zamenjamo," potek dela opisuje vodja smučišča Aleš Rebernik.

"Če bodo vse temperature tako kot trenutno kažejo napovedi in če prihaja naravna pošiljka snega, si želimo, da bi konec novembra odprli in začeli zimsko sezono in da bo čim daljša," še upajo na Krvavcu.

Cene smučarskih kart

Največ bodo posamezniki za dnevno smučarsko vozovnico odšteli v Kranjski Gori, in sicer 49 evrov, najmanj, 20 evrov, pa na Golteh.

Cene smučarskih kart
Cene smučarskih kart FOTO: Kanal A

V visokogorju so sicer nove snežne padavine napovedane od četrtka naprej, sneg pa bi v petek ali soboto znova lahko dosegel tudi nižine.

sneg zima vreme krvavec rogla
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
18. 11. 2025 20.28
Jupiiii
ODGOVORI
0 0
