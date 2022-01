Na Krvavcu kaos zaradi okvare žičnice, smučarji ne morejo v dolino

Bralci so nas obvestili, da so zaradi okvare gondole že celo popoldne ujeti na Krvavcu in čakajo na prevoz v dolino. Med smučarji, ki so obtičali, je tudi nekaj otrok. Neuradno v kabini žičnice ni obtičal nihče, a smučarji že celo popoldne čakajo na prevoz v dolino.

Kot nas je obvestil bralec, se je gondola pokvarila okoli 14. ure, ujeti smučarji, ki zato ne morejo v dolino, od takrat čakajo na rešitev. Kot je dodal, so jim obljubili, da bodo po njih prišli kombiji, a se to doslej še ni zgodilo. Informacijo smo želeli preveriti tudi pri RTC Krvavec, a se na naše klice ne odzivajo.