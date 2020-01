Na Krvavcu zastale žičnice zaradi napake na električnem omrežju

Krožno-kabinska žičnica in ostale žičniške naprave na Krvavcu so se danes nekaj čez 13. uro zaradi napake na električnem omrežju ustavile. S pomočjo pomožnega napajanja so potnike na sedežnicah uspeli takoj spraviti z žičnic, na gondoli pa je trajalo dlje časa, da so lahko izvedli ustrezen preklop. Sedaj je električno napajanje znova zagotovljeno. Da reševanje oseb ni bilo potrebno, so potrdili tudi na PU Kranj.

Bralec, ki je ostal ujet v gondoli, pravi, da ta ni delovala od 12.35 do 14.00 ure. Dodaja pa, da jim Rekreacijsko turistični center ni podal nobenih obvestil o dogajanju. Na kraju dogodka so policija, gasilci in gorska reševalna služba.