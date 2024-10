Kuba v temi: brez elektrike 10 milijonov prebivalcev

Po navedbah predstavnika distributerja električne energije na Kubi ni jasno, koliko časa bo trajalo, da bodo znova vzpostavili oskrbo.

Na otoku že več mesecev prihaja do dolgotrajnih izpadov električne energije, zaradi česar je predsednik vlade Manuel Marrero Cruz v četrtek razglasil izredne razmere na področju energetike. Zaprli so šole in nekatera podjetja v državni lasti ter najmanj do ponedeljka odpovedali vse nenujne storitve.

Marrero je v četrtek na državni televiziji sporočil javnosti, da so za izpade elektrike krivi vse slabša infrastruktura, pomanjkanje goriva in naraščajoče povpraševanje. Kot glavno težavo je izpostavil pomanjkanje goriva, poroča britanski BBC.

"Absolutno prednostno obravnavamo in rešujemo to zelo občutljivo energetsko nepredvideno situacijo. Ne bomo mirovali, dokler oskrba z elektriko ne bo obnovljena," pa je v petek na družbenem omrežju X objavil kubanski predsednik Miguel Diaz-Canel.