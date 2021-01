Na ledu ni nikoli stoodstotne varnosti, previdno pri rekreaciji

Tako kot v soboto, so ljubljanski policisti tudi danes prisotni na množično obiskanih turističnih točkah. Izvajajo nadzor skupaj z drugimi inšpekcijskimi in redarskimi službami, s PU Ljubljana pa poročajo, da je stanje veliko bolje kot pretekli vikend in da večjih kršitev policisti niso zaznali. Poleg upoštevanja medosebne razdalje in uporabe zaščitne maske, ko ne moremo vzdrževati te razdalje od oseb, ki niso del našega gospodinjstva, je treba biti previden tudi pri gibanju ali drsanju na zaledenelih površinah jezer, bajerjev ipd.

icon-expand Drsanje na Cerkniškem jezeru. FOTO: 24ur.com Posebno opozorilo velja za Cerkniško jezero, ki je ponekod zamrznilo, a sta hoja in drsanje po ledu zelo nevarna, saj je ledena skorja nezanesljiva. Ob nizkih temperaturah se led pojavlja tudi na drugih stoječih vodah (Koseški bajer, Rakitna itd.), a ponekod ni dovolj trden, da bi se po njem gibali. Kdaj je led ustrezen za gibanje po njem? Kot svetujejo pri Upravi za zaščito in reševanje RS, se moramo zavedati, da na ledu nikoli ni stoodstotne varnosti. Nosilnost ledu je sorazmerna z njegovo debelino, trdnost pa je sorazmerna s kvadratom debeline, kar pomeni, da je pri polovični debelini trdnost kar štirikrat manjša. Največjo nosilnost ima homogeni led, ki je videti črne barve. Če po ledu močno udarimo z nogami, koničasto palico ali kladivom in se pri tem ne prebije, je to znak, da je dovolj varen in nosilen. Prelomi in suhe razpoke ledu niso nevarni, zelo pa moramo biti pazljivi pri mokrih prelomih. Na takih mestih je led varen le, če izmerjena debelina zagotavlja dvojno nosilnost. Če opazimo, da led okoli nas poka v koncentričnih krogih, moramo takoj ukrepati, saj je to znak, da je led pod nami preveč obremenjen in se bo začel pogrezati. Za varno gibanje manjše skupine ljudi mora biti led debel vsaj sedem centimetrov. Pri večji debelini dovoljene obremenitve naraščajo, vendar je treba upoštevati tudi varnostno razdaljo. Deset centimetrov debela plast homogenega ledu običajno zadošča dovoljeni obremenitvi skupine drsalcev in posameznih sprehajalcev. Če se znajdemo v vlogi reševalca iz vode … V primeru, da pomagamo pri reševanju nekoga, ki se mu je led vdrl in je zato padel v vodo, se ponesrečencu približajmo leže. Če pri sebi nimamo vrvi, skušajmo poiskati palico, kos obleke, desko, smučko ali karkoli, s čimer bi ponesrečenca lahko zvlekli iz vode. Pri vsem tem pazimo tudi na lastno varnost. icon-expand Gibanje po zaledenelem jezeru na Rakitni. FOTO: Bralka Ko ponesrečenca izvlečemo iz vode, moramo preprečiti nadaljnje ohlajanje. Če je pri zavesti, ga preoblecimo v suha oblačila in mu ponudimo topel napitek. V hladni vodi je podhladitev pogosta in hitra. Delovanje centralnega živčnega sistema se upočasni, prizadeti težko govorijo, pozneje postanejo zmedeni in se ne odzivajo več. Takoj pokličimo pomoč na številko 112. Temeljna pravila varnega obnašanja na ledu - Na led nikoli ne hodimo sami. - Preden se odpravimo na led, o tem obvestimo svoje bližnje, preverimo vremenske podatke, zlasti temperaturo in padavine. - Na ledeni ploskvi ocenimo debelino in barvo, preglejmo razpoke in poslušajmo poke. - Na led pojdimo vedno dobro pripravljeni in opremljeni. - Seznanimo se z ukrepi v primeru nesreče in preizkusimo osebno reševalno opremo. icon-expand