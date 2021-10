Na Lentu potrgali 45 kilogramov grozdja najstarejše trte na svetu

Na mariborskem Lentu so potrgali grozdje najstarejše trte na svetu. Žametovka spada med žlahtno vinsko trto, ki jo rade napadejo bolezni, zato jo je treba pozorno spremljati vse leto. In tam, kjer so to dobro počeli, je letina odlična, saj je bilo sonca čez poletje več kot dovolj. In tako je tudi najstarejša trta odlično obrodila. Potrgali so je 45 kilogramov, vino pa bo izjemne kakovosti.