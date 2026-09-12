Na Lentu v dvorano skozi prezračevalni sistem vdrl solzivec

Dejanje je izvedla oseba, ki ni povezana s festivalom, so še dodali organizatorji festivala.

S Policijske uprave (PU) Maribor so za medije pojasnili, da sta dve osebi pri enem od vhodov dvorane na Lentu preizkušali sprej s solzivcem, ki so ga posredno zaznali tudi gledalci filma. Več ljudi je imelo zaradi dražeče snovi težave z dihanjem.

Predmet so na podlagi zakona o prekrških zasegli, policisti pa v tej zadevi vodijo prekrškovni postopek.

Na kraju so bili tudi reševalci, vendar pomoči ni potreboval nihče, so še sporočili s PU Maribor. Obiskovalci so se naknadno vrnili v dvorano.

Že v petek se je oglasil režiser filma Kar je treba storiti Srđan Kovačević. Zapisal je, da so neznanci med projekcijo njegovega filma razpršili solzivec, udeleženci pa da so na varnem.