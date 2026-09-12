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Slovenija

Na Lentu v dvorano skozi prezračevalni sistem vdrl solzivec

Maribor, 12. 09. 2026 11.37 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA
Solzivec

Med projekcijo na festivalu dokumentarnega filma Dokudoc v Mariboru je v petek v dvorano skozi prezračevalni sistem vdrl solzivec, so sporočili organizatorji festivala. "Šlo je za naključen in nesovražen splet okoliščin," so poudarili. Na kraju so posredovali gasilci in policisti, ki nevarnih snovi niso zaznali.

Dejanje je izvedla oseba, ki ni povezana s festivalom, so še dodali organizatorji festivala.

S Policijske uprave (PU) Maribor so za medije pojasnili, da sta dve osebi pri enem od vhodov dvorane na Lentu preizkušali sprej s solzivcem, ki so ga posredno zaznali tudi gledalci filma. Več ljudi je imelo zaradi dražeče snovi težave z dihanjem.

Predmet so na podlagi zakona o prekrških zasegli, policisti pa v tej zadevi vodijo prekrškovni postopek.

Na kraju so bili tudi reševalci, vendar pomoči ni potreboval nihče, so še sporočili s PU Maribor. Obiskovalci so se naknadno vrnili v dvorano.

Že v petek se je oglasil režiser filma Kar je treba storiti Srđan Kovačević. Zapisal je, da so neznanci med projekcijo njegovega filma razpršili solzivec, udeleženci pa da so na varnem.

Maribor Dokudoc solzivec incident policija

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