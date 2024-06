Na letališču Edvarda Rusjana zaradi naliva prizadetih 3000 kvadratnih metrov površin

Mariborsko Letališče Edvarda Rusjana do nadaljnjega ostaja zaprto. V petek je namreč močan naliv s točo tako poškodoval streho, da je voda vdrla v celoten potniški terminal in povzročila veliko škodo. Streho so sicer zaščitili s folijo, a je v torek udaril nov močan naliv, kar je zadeve še poslabšalo. Letalski promet na letališču so tako zaenkrat ustavili, izjema je helikopterska nujna medicinska pomoč, ki še deluje. In kako naprej?