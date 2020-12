Na brniškem letališču je pristal Božičkov kovček

Med tistimi, ki najbolj občutijo gospodarske posledice epidemije, je tudi naše največje letališče. Še v začetku leta so napovedovali, da bodo prepeljali milijon in pol potnikov, a vse kaže, da ne bodo dosegli niti številke 300 tisoč. Posloviti so se morali od številnih, še več jih je na čakanju. Vendar pa se je tam te dni zgodilo tudi nekaj lepega. Na letališču je pristal Božičkov kovček, poln pisem želja, in se znašel med izgubljeno prtljago.

